Duyulduğunda Tüyleri Diken Diken Eden Sinir Bozucu Kelimeler

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 11:29

Kullandığımız dil, bizimle birlikte değişir, büyür hatta yeri gelince küçülür! Örneğin teknolojinin gelişmesiyle birlikte dilimize yeni kelimeler katılır. Bazı mesleklerin hayatımızdan çıkmasıyla da kelimeleri unutur gideriz. Fakat her kelime 'güzel' olacak diye bir şey yok! 

Zaman içinde ortaya çıkan bazı kelimeler o kadar sinir bozucu olabiliyor ki duyduğumuz anda tüylerimiz diken diken oluyor. Biz, aklımıza gelen en 'gıcık' kelimeleri derledik. 

Gerisini de size bıraktık!

"Kavuştay"

Gözümde direkt kahveleriyle birlikte paylaşım yapan kızlarımız canlandı. Üstelik sadece 'kavuştay' yazmakla kalmazlar. Onun bir vurgusu vardır: Kavuştayyy!!!

Neyse ki son yıllarda biraz azaldı da rahatladık. Umarız bu şekilde de tekrar hatırlatmış olmayız.

"Devamke"

Yani, ne diyebiliriz ki? Tam da unuttuk derken geçtiğimiz aylarda viral olan 'kimse görmeden' sözünün devamında yeniden kullanılmaya başlandı. Hayır, kullanışlı bir kısaltma da değil! 

Umarız tekrar unutulur gidersin...

"Bağırtma, hönkürtme."

'Göl maya tutar mı hoca ya bağırtma.'

Yarma, güldürme, bağırtma, hönkürtme, çatlatma, anırtma...Daha kötüleri de var ama neyse siz anladınız!

"Kociş/kocişim"

Yeni gelin sunumları birazcık eskide kalmış olsa da 'kociş/kocişko' kelimeleri hiç de eskide kalmadı. Instagram reelslarında şöyle bir kaydırdığınızda 'kociş' ve varyasyonlarına rastlayabilirsiniz.

"Bnie sve"

Ve son olarak tatlı göründüğünü düşünüp harflerin yerini değiştirme işi. Bir de kedi ve köpeklere açılan sosyal medya hesaplarında onları 'böyle' konuşturma işi. 

Ne zaman bitersiniz tahmini?

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
