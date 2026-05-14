Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın MASAK Raporundaki Para Trafiği!

Kütahyalı, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarının MASAK tarafından “kasa hesap” olarak incelendiğini ve ciddi para girişi tespit edildiğini yazdı.

Emrullah Erdinç’in paylaşımı şu şekilde:

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi.

İddialara göre dosyada ‘şüpheli’ konumunda bulunan ve ‘kasa hesap’ olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.

MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi.

Rapora göre Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiğinin analiz edildiği iddia edildi.

Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.

Soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde sürdürülüyor.”