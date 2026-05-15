Hangisi Daha Zor? Özür Dilemek mi Affetmek mi?

Sen duygularını içinde yaşayan ve kolay kolay savunmasını indirmeyen birisin. Haksız olduğunu fark etsen bile bunu dile getirmek senin için ciddi bir eşik. Çünkü özür dilemek sana bazen kontrolü kaybetmek ya da zayıf görünmek gibi hissettirebiliyor. İçten içe vicdan yapan biri olsan da bunu dışarı yansıtmakta zorlanıyorsun. Gururun güçlü çalışıyor ve bu yüzden duygularını açık etmek kolay olmuyor. Aslında senin ihtiyacın olan şey kusurlu olmanın normal olduğunu kabul etmek. Çünkü özür dilemek güçsüzlük değil, duygusal olgunluk göstergesi.