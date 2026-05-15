Hangisi Daha Zor? Özür Dilemek mi Affetmek mi?

İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.05.2026 - 11:54

Bazıları için 'özür dilerim' demek dünyanın en zor şeyi. Bazıları içinse affetmek... Peki sen hangi taraftasın? Gururunu yutup özür dilemekte mi zorlanıyorsun, yoksa kırıldığında bir daha eskisi gibi olamayanlardan mısın? Bu testte vereceğin cevaplara göre senin için hangisinin daha zor olduğunu söylüyoruz!

1. Tartışma sonrası ilk mesajı genelde kim atar?

2. Birini kırdığını fark ettiğinde ne yaparsın?

3. Sana yapılan bir hatayı ne kadar unutabiliyorsun?

4. Özür dilemek sana nasıl hissettiriyor?

5. Sana yanlış yapan biri tekrar gelirse ne yaparsın?

6. Tartışmalarda en çok neye takılırsın?

7. Birine kırıldığında bunu belli eder misin?

8. Özür dilemeyen insanlara karşı tavrın nasıl olur?

9. Geçmişte yaşadığın kırgınlıkları sık hatırlar mısın?

10. Haksız olduğunu kabul etmek senin için kolay mı?

Senin için özür dilemek zor!

Sen duygularını içinde yaşayan ve kolay kolay savunmasını indirmeyen birisin. Haksız olduğunu fark etsen bile bunu dile getirmek senin için ciddi bir eşik. Çünkü özür dilemek sana bazen kontrolü kaybetmek ya da zayıf görünmek gibi hissettirebiliyor. İçten içe vicdan yapan biri olsan da bunu dışarı yansıtmakta zorlanıyorsun. Gururun güçlü çalışıyor ve bu yüzden duygularını açık etmek kolay olmuyor. Aslında senin ihtiyacın olan şey kusurlu olmanın normal olduğunu kabul etmek. Çünkü özür dilemek güçsüzlük değil, duygusal olgunluk göstergesi.

Senin için affetmek zor!

Sen kırıldığında bunu kolay kolay unutamayan birisin. İnsanlara ikinci şans versen bile içinde kalan o kırgınlık tamamen silinmiyor. Özellikle güvenin sarsıldığında eski hislerine dönmekte zorlanıyorsun. Senin için affetmek sadece 'tamam' demek değil, gerçekten yeniden güvenebilmek anlamına geliyor. Bu yüzden bazı yaraları uzun süre taşıyabiliyorsun. Dışarıdan güçlü görünsen de aslında içinde biriken duygular oldukça yoğun. İnsanları affetmekte zorlanmanın sebebi kalbinin kolay bağlanması ve yaşadığın şeyleri derin hissetmen.

Sen ikisinde de çok zorlanıyorsun!

Sen duygusal konularda kolay kolay duvarlarını indirmeyen birisin. Birini kırdığında geri adım atmak zor geliyor, kırıldığında ise tamamen toparlanmak. Bu yüzden ilişkilerinde gurur ve kırgınlık arasında sıkıştığın anlar olabiliyor. İnsanlara karşı güçlü görünmeye alışmışsın ve bu durum bazen duygusal yakınlığı zorlaştırıyor. İç dünyanda yoğun duygular yaşasan da bunları kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Senin için güven çok önemli ve o denge bozulduğunda toparlamak kolay olmuyor. Ama birine gerçekten değer verdiğinde sandığından çok daha yumuşak bir tarafın ortaya çıkıyor.

Sen ikisinde de zorlanmıyorsun!

Sen ilişkilerde hem özür dilemeyi hem de affetmeyi öğrenmiş birisin. Elbette her şey kolay olmuyor ama duygularını yönetme konusunda güçlü bir farkındalığın var. Hata yaptığında bunu kabul edebiliyor, kırıldığında ise iletişim kurmaya çalışıyorsun. Senin için mesele haklı çıkmak değil, bağları koruyabilmek. Bu yüzden ilişkilerinde daha olgun ve dengeli bir enerji taşıyorsun. İnsanları tamamen idealize etmiyor, herkesin hata yapabileceğini biliyorsun. Bu bakış açısı seni duygusal olarak daha sağlam biri haline getiriyor.

