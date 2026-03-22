23 Mart - 29 Mart Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta iş hayatında oldukça büyük bir sınavla karşı karşıya kalacağın bir döneme giriyorsun. Uzun süredir içinde bulunduğun ancak seni artık beslemeyen bir iş ortamından kopma kararı alman gerekebilir. Bu durum, belki bir taşınma, belki bir yer değişikliği veya belki de bölüm değişikliği gibi somut bir adımla hayatında belirgin bir şekilde yer alacak.

Hafta sonuna doğru ise Satürn ile Plüton altmışlığının kesinleşmesiyle, iş hayatında köklü bir yeniden yapılanma süreci seni bekliyor. Eski bir iş ortağıyla yollarını ayırma kararı alabilirsin veya tam tersine, geçmişte başarısız olduğun bir projeyi modern bir bakış açısıyla yeniden canlandırabilirsin. Bu süreç, sana büyük bir güç katacak. Artık sadece çalışmak yetmiyorsa, kendi krallığını kurmak için gereken o stratejik yıkımı gerçekleştirme cesaretini de bulacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn kavuşumu, duygusal dünyanda bir olgunluk testi başlatıyor. Partnerlerinle geleceklerini ciddi bir şekilde masaya yatırıp belki de ilişkilerine bir isim koyma veya sorumluluk paylaşma kararı alacaksın. Ama eğer bekarsan, hayatın yükünü tek başına taşımaktan ziyade, omuz omuza o yükü taşıyacak ciddi adaylar ön planda olacak. Galiba, kendi güvenli limanını inşa etmeye hazırsın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
