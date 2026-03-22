Sevgili Yengeç, bu hafta iş hayatında oldukça büyük bir sınavla karşı karşıya kalacağın bir döneme giriyorsun. Uzun süredir içinde bulunduğun ancak seni artık beslemeyen bir iş ortamından kopma kararı alman gerekebilir. Bu durum, belki bir taşınma, belki bir yer değişikliği veya belki de bölüm değişikliği gibi somut bir adımla hayatında belirgin bir şekilde yer alacak.

Hafta sonuna doğru ise Satürn ile Plüton altmışlığının kesinleşmesiyle, iş hayatında köklü bir yeniden yapılanma süreci seni bekliyor. Eski bir iş ortağıyla yollarını ayırma kararı alabilirsin veya tam tersine, geçmişte başarısız olduğun bir projeyi modern bir bakış açısıyla yeniden canlandırabilirsin. Bu süreç, sana büyük bir güç katacak. Artık sadece çalışmak yetmiyorsa, kendi krallığını kurmak için gereken o stratejik yıkımı gerçekleştirme cesaretini de bulacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn kavuşumu, duygusal dünyanda bir olgunluk testi başlatıyor. Partnerlerinle geleceklerini ciddi bir şekilde masaya yatırıp belki de ilişkilerine bir isim koyma veya sorumluluk paylaşma kararı alacaksın. Ama eğer bekarsan, hayatın yükünü tek başına taşımaktan ziyade, omuz omuza o yükü taşıyacak ciddi adaylar ön planda olacak. Galiba, kendi güvenli limanını inşa etmeye hazırsın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…