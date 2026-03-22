Sevgili Yengeç, bu hafta Satürn ve Plüton'un gizemli birlikteliği ile karşı karşıyasın ve bu, bedensel dayanıklılığının sınandığı ama aynı zamanda güçlendiği bir dönemin habercisi. Bu hafta, sağlığını korumak ve enerjini yükseltmek için bazı stratejileri hayatına dahil etmen gerekiyor.

Öncelikle, karaciğerini yormayacak hafif bir beslenme düzenine geçmekle işe başla. Belki de bir süredir düşündüğün o sağlıklı yaşam tarzına adım atmanın tam zamanı! Bol bol sebze ve meyve tüket, fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak dur. Unutma, sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihin demek!

Ayrıca, kan dolaşımını canlandıracak kısa yürüyüşler yapmayı da ihmal etme. Belki de bir parka gidip doğa ile iç içe olabilirsin. Hem bedenini hem de zihnini tazeleyecek bu yürüyüşler, enerjini doğru yönetmene yardımcı olacak. Ve belki de bu süreçte, yeni bir hobi edinme fırsatı bulabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…