11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın ortasında sosyal ağlardaki samimi diyaloglar Merkür ve Jüpiter etkisiyle geleceğine yön verecek berrak vizyonlar kazanmanı sağlıyor. Yeni Ay enerjisini hafta sonunda kullanarak edindiğin vizyonu gerçekçi hedeflere dönüştürüyor ve ekibinin güvenli temelini inşa ediyorsun. Mesleki hedeflerinde toplumsal faydayı gözeterek ilerlemek maddi kazancını da beraberinde getiriyor.

Ruhsal iyimserliğinin fiziksel bedenine yansıması yedi günlük süreçteki ağırlık hissini tamamen silip süpürüyor. Temiz havada yaptığın telaşsız yürüyüşler nefesini ve yaşama sevincini harika şekilde dengeliyor. İçsel huzurunu koruduğunda bedeninin de aynı tempoda şifalandığını göreceksin.

Peki ya aşk? Venüs ile Chiron arasındaki zarif açı dostluktan doğan köklü bağların içsel güvensizliklerine merhem olduğunu fark etmeni sağlıyor. Ortak idealler etrafında birleşmek kalbine aradığı ait olma hissini incelikle sunuyor. İlişkisi olan Yengeçler ise partneriyle aynı hayale odaklanmanın getirdiği sarsılmaz güveni iliklerine kadar hissediyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

