17 Haziran Salı Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için öyle bir gün ki, geçmişte yaşadığın ve hala tam anlamıyla üzerini kapatamadığın bir kırgınlıkla yüzleşme şansın olacak. Evet, belki de bu kırgınlık seni uzun süre etkisi altına almış olabilir, belki de hala etkisini hissediyorsun. Ama bugün, bu yaranın üzerine sevgi dolu bir merhem sürme fırsatın var.

Bu merhem ise sadece sıcak bir özür olabilir; belki de seni kıran kişinin pişmanlığını ifade etmesi ya da seni sevdiğini bir kez daha göstermesi yeterlidir. Tabii senin kendini affetmen ve geçmişi geride bırakma kararın da bu süreçte etkili olacaktır. Ne olursa olsun, bugün aşk hayatında bir iyileşme sürecine girebileceksin.

Bu süreçte, kendini ve duygularını dinlemeyi ihmal etmemeli, kendine karşı dürüst olmalı ve ne hissettiğini de ne istediğini de anlamaya çalışmalısın. Kendine zaman tanı, acele etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…