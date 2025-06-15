16 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün belki de bir süredir içinde sakladığın, kendine bile itiraf etmekte zorlandığın bir duygunun aslında ne kadar derin ve etkileyici olduğunu yeni yeni anlamaya başlayabilirsin. Bu duygular, kalbinin en gizli köşesinde sessizce büyüdü ve belki de şimdiye kadar dile getirmekte zorlandığın, belki de kelimelerle ifade etmekten çekindiğin o cümleler, artık dışarı çıkmak, senin adına konuşmak, seninle birlikte yaşamak isteyebilir.

Bu duyguların, bu gizemli ve belki de bir o kadar da korkutucu duyguların, artık içinde tutulamayacak kadar büyüdüğünü hissediyor olabilirsin. Belki de bugün, bu duygularını ifade etme, onları özgür bırakma fırsatı bulabilirsin. Belki de bugün, kalbinde bir süredir sakladığın bu duyguları, aşkı, tutkuyu özgür bırakmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…