13 Haziran Cuma Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün eski defterlerin tozlu sayfaları aralanabilir ve geçmişin gölgesi, bugünün güneşini biraz karartabilir. Yani, geçmişte kalan ve unutulmuş olduğunu düşündüğün bazı konular, zihninde yeniden canlanabilir ve seni biraz rahatsız edebilir.

Tam da bu noktada, mevcut ilişkinde detaylara aşırı odaklanarak ilişkinin genel dengesini bozma riskin de var. Unutma ki, her şeyin detaylarda gizli olduğunu düşünmek, bazen ormanı ağaçlarla görememene neden olabilir.

Bu nedenle, bugün sakin kalmak ve iç sesini dinlemek önemli. Yani, kendine güven ve kalbinin sesini dinle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…