Sevgili Yengeç, bu hafta senin için profesyonel emeğinin karşılığını alma ve bütçeni disiplinli bir şekilde yönetme haftası. Haftaya Mars ve Neptün etkisiyle finansal bir belirsizlik veya ödeme karmaşasıyla başlayabilirsin; bu puslu havada riskli harcamalardan ve plansız yatırımlardan kaçınman yararına olur. Salıdan itibaren başlayan Koç yoğunluğu, seni yeteneklerini paraya dönüştürme ve değerini masaya koyma konusunda her zamankinden daha cesur kılacak.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, senin için yepyeni bir kazanç kapısının aralanması veya beklediğin bir ödemenin nihayet hesaba geçmesi demek. İşte şimdi kendi uzmanlığına yatırım yapmak ve piyasadaki değerini tescillemek için harika bir dönemdesin. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyum da üstlerinden alacağın bir desteği veya maaşında somut bir iyileşmeyi beraberinde getirebilir. Maddi anlamda elin rahatladıkça, profesyonel öz güveninin de nasıl katlandığını göreceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…