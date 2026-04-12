Sevgili Yengeç, bu hafta aşkta güven, konfor ve sadakat senin için her şeyden daha önemli hale geliyor. Haftaya Mars ve Neptün etkisiyle kalbinde bazı belirsizliklerle başlayabilirsin ancak Salıdan itibaren başlayan Koç yoğunluğu, seni isteklerini dile getirme konusunda daha cesur kılacak. Bekar bir Yengeç burcuysan, sana kendini dünyanın en değerli insanıymış gibi hissettirecek biriyle tanışabilirsin.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte geleceğe dair somut planlar yapmak ve birbirinize olan güveninizi tazelemek haftaya damgasını vuracak. Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise ilişkide bolluk ve huzur dönemini başlatırken, birbirinize verdiğiniz değerin arttığını göreceksin. Şimdi, hayatı beraber sırtlanmanın tadına varacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…