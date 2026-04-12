Sevgili Yengeç, bu hafta senin için emeğinin karşılığını alma ve bütçeni disipline etme haftası. Haftaya Mars ve Neptün etkisiyle finansal bir belirsizlikle başlayabilirsin ama bu sisli havada riskli harcamalardan kaçınmalısın. Salıdan itibaren başlayan Koç yoğunluğu, seni yeteneklerini paraya dönüştürme konusunda daha cesur kılacak. Artık sadece hayal kurmuyor, cüzdanındaki bereketi artırmak için somut hamleler yapıyorsun.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise senin için yepyeni bir kazanç kapısı veya beklediğin bir ödemenin gelmesi demek. Kendi yeteneklerine yatırım yapmak ve değerini bildirmek için harika bir dönem. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyum, otorite figürlerinden alacağın bir desteği veya maaş artışı gibi somut bir iyileşmeyi beraberinde getirebilir. Maddi anlamda elin rahatladıkça öz güvenin de yerine gelecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında güven ve konfor bu hafta her şeyden önemli. Bekar bir Yengeç burcuysan, sana kendini çok değerli hissettirecek, dürüst ve cömert biriyle tanışabilirsin. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte geleceğe dair maddi planlar yapmak ve birbirinize olan güveninizi tazelemek haftaya damgasını vuracak. İşte şimdi, hayatı beraber sırtlanmanın tadına varacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…