Sevgili Yengeç, bugün başkasının bıraktığı görevi devralmak zorunda kalabilirsin. İşte bu durum seni yöneticilerin nezdinde her zamankinden görünür kılabilir. Yeni haftaya başlarken, hiç beklemediğin şekilde radara girerek rakiplerini ardında bırakabilir ve kariyer basamaklarını da hızla tırmanabilirsin. Yani, bugün sergileyeceğin performans mesleki itibarını sarsılmaz bir noktaya taşıyacaktır.

Yine de emeğinin maddi karşılığını almak adına sabırlı kalmalı ve stratejik derinliğini korumalısın. Zira kariyerindeki taze gelişim süreci finansal açıdan ferahlık vadediyor. Ancak yetkinliğini ispatlayacağın sahalarda yer almak adına doğru zamanda doğru yerde olmaya odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Adı konulmamış bir yakınlık kalbini mi kırıyor? Neyse ki aşk bugün ya tamamen netleşiyor ya da büsbütün dağılıyor... Partnerinle arandaki belirsizliği bitirmek adına açık diyaloglara yönelmek ise işini kolaylaştıracaktır. Arzularını hissettirmek için partnerine açık olman şart. Ama bekarsan, kalbinin ritmini değiştirecek taze heyecanlara şans vermeyi düşünmelisin. Belirsizlik flörtler ya da anlık heveslerden fazlasını hak ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...