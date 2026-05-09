Sevgili Yengeç, bugün sıkça tekrarlanan “Sen halledersin” şeklindeki ifadelerin omuzlarında yüke dönüştüğünü fark edebilirsin. Sessizce üzerine bırakılan sorumluluklar, iş hayatında yorgunluk yaratabilir. Sınırlarını çizmediğinde başkalarının görevlerini üstlenmen kaçınılmaz olacaktır. Kariyerindeki tırmanışın, başkalarının eksiklerini kapatmakla değil, bizzat kendi başarılarınla olması gerektiğini unutmamalısın.

Zaten finansal anlamda haklarını korumak için üzerindeki fazla yüklerden kurtulmalısın. Sabırlı duruşun kazancını korumana yardımcı olacaktır. Profesyonel dünyada sergilediğin gayret, maddi karşılığını vaktinde cömertçe verecektir. Kendi projelerine odaklanmaksa refahını artıracaktır.

Peki ya aşk? Aman dikkat! Bugün adı konulmamış, lakin derinlerde hissedilen yakınlaşmalar kalbinde ağırlık yaratabilir. Belirsizliğin getirdiği yorgunluk aradaki samimiyeti sorgulamanı sağlayacaktır. Partnerine ilişkinin seyrini sormak istiyorsan, kafan daha fazla karışmadan harekete geç deriz. Ama bekarsan, hissettiğin duygusal çekimin somut karşılık bulması adına açık diyaloglara yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...