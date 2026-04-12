Sevgili Yay, bu hafta hayatındaki dengeyi tamamen kendi iradenle kuruyorsun. Haftaya başlarken Mars ve Neptün arasındaki sisli etkileşim seni başkalarına yardım etmeye itebilir ama içindeki ses artık önce ben demeye başlayacak. Salı ve Çarşamba günleri Koç burcuna geçen gezegenler, seni daha iddialı ve seçimlerinde daha net kılıyor. Artık başkaları ne der diye düşünmek yerine, ben ne istiyorum diyerek yola devam edeceksin.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise senin için hayata karşı yepyeni bir duruş belirleme fırsatı olabilir. Hayatındaki insanların senin bu yeni ve güçlü karakterine nasıl uyum sağladığını görmek seni şaşırtacak. Venüs ve Jüpiter’in sunduğu şanslı fırsatlar, girdiğin ortamlarda dikkat çekmeni ve beklemediğin teklifler almanı sağlayacak. Ama bu kez sadece senin ruhunu besleyenleri yanında tutacaksın. Hak ettiğin saygıyı kendi tavrınla kazanacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında rüzgar tamamen senin lehine esmeye başlıyor. Bekar bir Yay burcuysan, cesaretiyle seni etkileyen o güçlü karakter ile yolların kesişebilir. İlişkisi olan Yaylar için ise rollerin değiştiği, senin daha ön planda olduğun ve ilişkinin rotasını belirlediğin bir dönem başlıyor. Aşkın en dürüst ve en adil halini inşa etmek için gereken her şeye sahipsin. Şimdi aşkı kendi kurallarınla yaşamaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…