Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatındaki dengeyi tamamen kendi iradenle ve seçimlerinle kuruyorsun. Haftaya başlarken Mars ve Neptün arasındaki etkileşim seni başkalarını mutlu etmeye itebilir ama içindeki ses artık senin kalbinin ne istediğini söyleyecek. Bekar bir Yay burcuysan, cesaretiyle ve netliğiyle seni etkileyen o dürüst kişiyle yolların kesişebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, rollerin değiştiği, senin daha ön planda olduğun ve ilişkinin rotasını belirlediğin bir dönem başlıyor. Partnerin senin bu güçlü duruşuna saygı duyarak sana uyum sağlayacak. Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, senin için hayata karşı yepyeni bir duruş belirleme vakti; hak ettiğin aşkı kendi tavrınla hayatına çekeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…