Sevgili Yay, bu hafta profesyonel hayatındaki dengeyi başkalarının beklentilerine göre değil, tamamen kendi iradenle kuruyorsun. Haftaya başlarken Mars ve Neptün arasındaki sisli etkileşim seni iş arkadaşlarına fazla yardım etmeye itebilir ama içindeki ses artık 'önce benim önceliklerim' demeye başlayacak. Salı ve Çarşamba günleri Koç burcuna geçen gezegenler, seni kariyer seçimlerinde daha iddialı ve daha net kılıyor. Artık başkaları ne der diye düşünmek yerine, 'ben neyi hedefliyorum' diyerek yola devam edeceksin.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, senin için hayata karşı yepyeni bir profesyonel duruş belirliyor. İş çevrendeki insanların senin bu yeni ve güçlü karakterine nasıl hızlıca uyum sağladığını görmek seni şaşırtacak. Venüs ve Jüpiter’in sunduğu şanslı fırsatlar, girdiğin ortamlarda dikkat çekmeni ve reddedilmesi zor teklifler almanı sağlayacak. Sen ise sadece senin vizyonunu besleyen projeleri yanında tutacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…