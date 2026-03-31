Sevgili Terazi, bu ayın henüz başında burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, finansal iş birliklerinde ve ortaklıklarında beklediğin o büyük hasadı kapına kadar getiriyor. Bir de üzerine, 17 Nisan'daki Yeni Ay'ın etkisi ile güçlü bir vizyon ve risk alma cesareti ekleniyor. Şimdi diplomatik yeteneklerini kullanarak bağladığın büyük çaplı sözleşmelere yönelmelisin.

Ta ki ayın sonlarında Venüs'ün Satürn ile etkileşimine kadar, ikili ilişkilerindeki resmi süreçlere ve ortak projelerine hız kazandırmalısın. Bu süreçte, her aşamasını titizlikle denetlediğin ve üzerinde uzun süre düşündüğün bir iş ortaklığını hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Şimdi, hırslı bir şekilde ilerleyip aldığın her riskin karşılığını alacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, burcunda meydana gelecek olan Dolunayın etkisiyle, partnerinin sadakatinden şüphe edebilirsin. Bu süreçte öğreneceğin sarsıcı gerçekler, seni çok daha özgür ve güçlü birine dönüştürecek. Çünkü yolunda gitmeyen ilişkiden ve toksik bağlardan kurtulacaksın. Tabii eğer bekarsan, katıldığın bir davette eski sevgilinle karşılaşabilir ve yarım kalmış bir intikamın tutkuya dönüşmesine şahit olabilirsin. Sahiden, yeniden ona dönmeye var mısın? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…