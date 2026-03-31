Sevgili Terazi, bu ayın ilk günlerinde burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, finansal iş birliklerinde ve ortaklıklarda beklediğin o büyük hasadı kapına kadar getiriyor. Bu ay, finansal kazançlarının artacağı bir dönem olacak. Bir de 17 Nisan'daki Yeni Ay, seni güçlü bir vizyon ve risk alma cesareti ile donatıyor. Bu durum, hayatının her alanında cesur adımlar atmanı sağlayacak.

Diplomatik yeteneklerini kullanarak büyük çaplı sözleşmeler yapmanın tam zamanı. İş birlikleri ve ortaklıklar konusunda, bu ayın tüm enerjisi seninle. Ancak ayın sonlarına doğru Venüs'ün Satürn ile etkileşimine dikkat etmelisin. Zira bu etkileşim, ikili ilişkilerindeki resmi süreçlere ve ortak projelerine hız kazandıracak. Bu süreçte, her aşamasını titizlikle denetlediğin ve üzerinde uzun süre düşündüğün bir iş ortaklığını hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…