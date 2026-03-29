article/comments-white
article/share-white
30 Mart - 5 Nisan Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 18:31

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 30 Mart - 5 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Mart - 5 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta iş gökyüzü seninle ilgili bir sürü sinyal gönderiyor. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatında yeni bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, tek başına hareket etmek yerine, ortaklaşa kazanma modeli öne çıkıyor. Bu süreçte, güvenilir kişilerle birlikte hareket etmek, işlerin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Yani, bu hafta iş hayatında yeni iş birlikleri kurma zamanı olabilir!

Hafta ortasında ise Ay ile Plüton'un üçgen açısı, finansal bir konuda kontrolü eline almanı sağlıyor. Bu, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir borç, ödeme ya da paylaşım konusu olabilir. Bu konuda net bir karara varman ise sana büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Kısacası, hafta ortasında finansal konularda önemli adımlar atabilir ve refah düzeyini artırmanın bir yolunu bulabilirsin. 

Peki ya aşk? Ay ile Satürn'ün karşıtlığı, bu hafta duygusal mesafeler yaratabilir. Eğer bekar bir Terazi isen, biriyle arandaki bağın ağır ilerlediğini hissedebilirsin. Ama bu hafta hep temkinli olacaksın. İlişkisi olan Teraziler için ise, bu hafta sorumluluklar romantizmin önüne geçebilir. Bu durum, biraz zorlayıcı olsa da unutma ki, her zorlukla baş edebilme yeteneği de seninle. Sonuçta, sen bir Terazi'sin ve dengeleri kurmakta üstüne yok! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın