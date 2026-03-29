Sevgili Terazi, bu hafta iş gökyüzü seninle ilgili bir sürü sinyal gönderiyor. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatında yeni bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, tek başına hareket etmek yerine, ortaklaşa kazanma modeli öne çıkıyor. Bu süreçte, güvenilir kişilerle birlikte hareket etmek, işlerin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Yani, bu hafta iş hayatında yeni iş birlikleri kurma zamanı olabilir!

Hafta ortasında ise Ay ile Plüton'un üçgen açısı, finansal bir konuda kontrolü eline almanı sağlıyor. Bu, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir borç, ödeme ya da paylaşım konusu olabilir. Bu konuda net bir karara varman ise sana büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Kısacası, hafta ortasında finansal konularda önemli adımlar atabilir ve refah düzeyini artırmanın bir yolunu bulabilirsin.

Peki ya aşk? Ay ile Satürn'ün karşıtlığı, bu hafta duygusal mesafeler yaratabilir. Eğer bekar bir Terazi isen, biriyle arandaki bağın ağır ilerlediğini hissedebilirsin. Ama bu hafta hep temkinli olacaksın. İlişkisi olan Teraziler için ise, bu hafta sorumluluklar romantizmin önüne geçebilir. Bu durum, biraz zorlayıcı olsa da unutma ki, her zorlukla baş edebilme yeteneği de seninle. Sonuçta, sen bir Terazi'sin ve dengeleri kurmakta üstüne yok! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…