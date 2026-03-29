Sevgili Terazi, bu hafta Ay'ın Satürn ile olan karşıtlığı nedeniyle, duygusal anlamda bazı mesafeler oluşabileceğini belirtmek isteriz. Bekar olan Terazi burçları, belki de biriyle olan ilişkilerinde bir ağırlık, bir yavaş ilerleme hissi yaşayabilirler. Ancak bu haftanın genel enerjisi, her zamankinden daha temkinli olmanı gerektirecek.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta romantizmin yerini sorumluluklar alabilir. Bu hafta, belki de aşk hayatında biraz daha yavaş ilerlemek, durumları ve ilişkileri daha dikkatli değerlendirmek gerekebilir. Ancak unutma ki her ne olursa olsun, ihtiyacın olan dengedir. Yani, sorumluluklar ve romantizmi aynı anda kucaklamaya odaklan. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…