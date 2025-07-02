3 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin günün! Ay, burcunda ilerliyor ve adeta tüm ışıklar senin üzerinde toplanıyor. Ancak aynı anda iç dünyanda bir fırtına kopuyor olabilir. Güneş'in kare açısı, seni başkalarını memnun etme çabası içerisinde, kendi ihtiyaçlarını ve duygularını göz ardı etmeye itebilir.

İşte bu durum özellikle de iş yerinde, seni tüketen bir enerjiye dönüşüyor. Oysa profesyonel bir yaklaşımla kendini göstermenin tam sırası... Kendini ifade ederken, kelimelerini seçerken önce kendine nazik ol, aynı zamanda net ve kararlı olmayı da unutma. İş dünyasında istediğini alabilirsin, yeter ki kendini önemse!

Aşk hayatında ise, duyguların adeta bir volkan gibi patlıyor. Ancak, kendini aşırı derecede verici bulabilirsin. Öncelikle, kendi hislerini ve ne istediğini anlamaya çalış. Eğer birine bir iyilik yapmayı düşünüyorsan, karşılığında bir şey beklememelisin. Bugün, sevginin gerçek ölçüsü tam olarak bu olacak. Unutma, sevgi paylaştıkça çoğalır ve gerçek sevgi beklentisiz olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…