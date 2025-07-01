2 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün ilk ışıklarıyla birlikte biraz mental yorgunluk hissedebilirsin. Ay'ın haritandaki en içsel noktasında seyahat ettiği bu saatlerde, enerjin biraz düşük olabilir. Ancak unutma ki, her durumun bir avantajı vardır. İş hayatında bu durum, detayları incelemek ve strateji belirlemek için ideal bir fırsatı beraberinde getiriyor.

Belki de bugünü eski dosyaları, teslim edilmeye hazır işleri ve yarım kalan projeleri kontrol ederek geçirebilirsin. Bu sayede, kariyer yolunda seni daha güçlü bir konuma getirecek açıkları keşfedebilir, pek çok iş sürecini de iyileştirebilirsin. Tam da bu noktada iş yerinde gereksiz dedikodulardan uzak durmak ve kendi iç sesini dinlemek de sana iyi gelecektir. Enerjini tüketen insanlardan uzaklaş ve başarıya odaklan.

Aşk hayatına gelirsek, günün ikinci yarısında duygusal dengen biraz sarsılabilir. Eğer geçmişteki bir ilişkinin gölgesi yeniden belirmeye başlıyorsa, önceliğin kendi güvenliğin olmalı. Aklını ve kalbini yoran kişilere karşı daha net bir duruş sergilemekte fayda var. Bu, hem senin hem de duygusal sağlığın için önemli. Unutma, her zaman kendini öncelikli tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…