3 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için özel bir gün. Ay, burcunda ilerlerken, duyguların adeta bir volkan gibi patlamaya hazır. Tüm bu duygusal yoğunluk içinde, kendini aşırı derecede cömert ve verici hissedebilirsin. Ancak, bu durumda bile, kendi hislerini ve ne istediğini anlamaya çalışmalısın.

Birine bir iyilik yapmayı düşünüyorsan, karşılığında bir şey beklememelisin. Bugün, sevginin gerçek ölçüsünün tam olarak bu olduğunu anlayacaksın. Sevgi, paylaştıkça çoğalan bir duygudur. Gerçek sevgi, beklentisiz olmaktır.

Bu nedenle, bugün sevdiklerine karşı cömert ol, ama bunu yaparken hiçbir karşılık bekleme. Sadece sevgini paylaş ve onun nasıl çoğaldığını izle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…