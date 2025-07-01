2 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatının roller coaster'ı seni biraz zorlayabilir. Günün ikinci yarısında, duygusal dengen biraz sallanabilir, bu yüzden kendini bu duruma hazırlamanda fayda var. Eğer geçmişteki bir aşkın hayaleti yeniden belirmeye başlarsa, unutma ki öncelikli olarak kendi güvenliğini düşünmelisin.

Geçmişteki ilişkilerin gölgesi altında kalmak yerine, aklını ve kalbini yoran kişilere karşı daha net ve belirgin bir tavır sergilemek senin için daha sağlıklı olabilir. Bu, hem senin hem de duygusal sağlığın için çok önemli. Unutma, her zaman kendini öncelikli tutmalısın. Kendine olan saygın ve sevgin, başkalarına olan saygı ve sevginin de temelini oluşturur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…