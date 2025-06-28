29 Haziran Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gerçeklerle yüzleşmeye ne dersin? Zira son zamanlarda kıskançlık duygularının ağırlığını hissettiğini, geçmişin gölgesinde kaldığını ya da 'Acaba beni yeterince önemsiyor mu?' gibi düşüncelerin kafanı kurcaladığını tahmin edebiliriz. Romantizm dolu bir hafta sonu planı yapmak yerine, belki de kendi iç dünyanla baş başa kalarak, düşüncelerini derinlemesine analiz etme zamanı gelmiştir.

Eğer bir yüzleşme kaçınılmaz hale gelirse, bu durumda dürüstlüğün ve açıkça konuşmanın en sağlıklı çözüm olduğunu aklından çıkarma. Bu süreçte kendine biraz zaman tanı, belki de ihtiyacın olan tek şey biraz yalnız kalmak ve düşüncelerini toparlamaktır. Çünkü kendi iç dünyanı keşfetmek, hislerini ve düşüncelerini netleştirmek için bu süreci bir fırsata dönüştürebilirsin. Böylece aşka hazır olabilirsin... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…