24 Haziran Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça romantik bir gün olacak gibi görünüyor. Hayatına beklenmedik bir anda, belki de en umutsuz olduğun bir anda dalıp girecek olan bir aşk, kalbinin hızla çarpmasına neden olabilir.

Belki de bu kişi, sosyal statüsü senden farklı biri olabilir. Normalde 'ulaşılamaz' olarak gördüğün, belki de hayranlıkla baktığın biri... Ama unutma ki, aşk her türlü engeli aşar. Mesafeler, sosyal statüler hatta imkansızlıklar bile aşkın karşısında duramaz. İşte bugün tam da böyle bir gün olabilir.

Bir anda karşına çıkan bu kişiyle duygusal bir yakınlık kurabilirsin. Aşkın gücüne inan ve kendini sınırlandırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…