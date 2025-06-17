18 Haziran Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kalbinde romantizm rüzgarları esiyor olabilir. Yeni bir aşkla tanıştığın bu dönemde, gözlerindeki aşk perdesi onu adeta bir prens veya prenses gibi gösterebilir. Ancak unutma ki, her insanın kusurları vardır ve bu durum, hayal ettiğin mükemmel aşk tablosunun biraz dışına çıkabilir. Bu durumda hayal kırıklığı yaşaman olasıdır.

Eğer şu an devam eden bir ilişkin varsa, bugün beklentilerini biraz düşürmende fayda var. Zira ilişkilerde her şeyin bir zamanı ve yeri vardır. Belki de bugün, ilişkinde netlik arayışın biraz fazla yüksek olabilir. Bu durum, ilişkinde gereksiz bir gerilime neden olabilir.

Yani bugün aşkta beklentilerini biraz düşür ve her şeyin mükemmel olmasını beklemek yerine, gerçekçi olmayı ve karşındaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeyi dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…