14 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün romantik ilişkilerin karmaşıklığına dikkat çekmek istiyoruz. Zira bugün, aşk hayatındaki dengeleri korumak biraz zor olabilir. Ancak, bu durumda bile panik yapmana gerek yok. Neden mi? Çünkü bugün iç sesin oldukça güçlü olacak ve sana yol gösterecek.

Onun fısıldadığı gerçeği duyabilmek için biraz sessizlik ve huzur arayışında olmanda fayda var. Belki bir kahve molası ya da belki bir meditasyon seansı ise kendine biraz zaman ayır ve iç sesini dinle. Aşk hayatın söz konusu olduğunda, en doğru yolun kalbinizin sesinde gizli olduğunu zaten biliyorsun, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…