13 Haziran Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, son zamanlarda her zamankinden biraz daha fazla içine kapanmış olabilir misin? Duygularını dile getirme konusunda zorlandığın bu dönemde, kalbinde özel bir yer tutan kişiye karşı biraz daha mesafeli de olabilirsin.

Öte yandan eğer hayatına yeni biri girdiyse, bu kişiye karşı ne hissettiğini çözümlemeye çalışırken, duygularının önüne geçen mantığın, aşk hayatında bazı çalkantılar yaratabilir. Ancak unutmamalısın ki her şeyin bir dengesi var ve senin de duygularınla mantığın arasında bir denge kurman gerekiyor. Bu dönemde, kalbinin sesini dinlemeyi ihmal etme ve duygularını bastırmak yerine onları kabul et. Unutma, duygusal karmaşa senin de hakkın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…