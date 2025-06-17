18 Haziran Çarşamba Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, kalbinin derinliklerinde bir süredir çözüm bekleyen bir soru işareti mi var? Bugün, belki de bu karmaşık düşüncelerin içinde kaybolmuşken, aradığın yanıtları bulamayabilirsin.

Tam da bu noktada belki de karşındaki kişi de sana bir şeyler anlatıyor, belki de seninle bir şeyler paylaşmaya çalışıyordur. Ancak senin kulağına gelenler tamamen farklı şeyler olabilir. Belki de duyguların, algıların karışıyor ve karşındakinin söylediklerini tam anlamıyla kavrayamıyorsun. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsun değil mi?

Duygusal bir patlama yaşamak, hemen harekete geçmek yerine, bir adım geri atıp duygularının yerli yerine oturmasını beklemek, senin için en iyisi olacak. Böylece hem kendine hem de karşındakine karşı daha adil olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…