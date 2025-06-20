21 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, son dönemlerde aşk hayatında adeta bir enerji deposu oldun, değil mi? Partnerine adeta bir süper kahraman gibi enerji ve emek verirken, belki de kendini biraz ihmal ettin. Bu durum, seni birazcık yorgun ve belki de biraz eksilmiş hissettirdi. Ancak bugün, biraz durup kendine bakmanın zamanı geldi.

Yani bugün partnerine değil, kendi içsel dengene odaklanmanın tam sırası. Unutma ki, aşk önce içten başlar. Kendine olan sevgin, diğer tüm sevgilerin temelini oluşturur. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan sıcak çikolata eşliğinde kendi ihtiyaçlarını ve duygularını sorgula. Kendine neye ihtiyacın olduğunu, ne hissettiğini sor. Kendini dinle, iç sesini duy. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…