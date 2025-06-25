26 Haziran Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Özellikle sosyal aktiviteler ve kalabalık ortamlar senin için yeni fırsatlar getirebilir. Belki bir arkadaşının partisinde, belki de bir iş toplantısında karşına çıkacak biri, hayatına yeni bir soluk, yeni bir heyecan katabilir.

Şimdi belki de uzun zamandır beklediğin o özel aşka bırakmanın tam zamanı. Belki de hoşlandığın kişiye karşı duygularını ifade etmek için cesaretini toplamalı ve ona bir adım atmalısın. Unutma ki, aşkta cesaret her zaman ödüllendirilir. Bu konuda bize güvence veren ise gün boyu üzerinde etkisini hissedeceğin aşk ve iletişim gezegeni Merkür!

Belki Merkür'ün sözünü dinleyip risk almanın da zamanı gelmiştir. Cesur ol ve aşkı kap! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…