Sevgili Terazi, bu hafta iş hayatında yeni bir sayfa açıyorsun! Ve bu sayfa kariyerindeki en belirleyici dönemlerden birinin habercisi. Kendi haklarını koruma ve kendi değerini savunma konusunda hayatının en önemli dönemeçlerinden birini yaşıyorsun. Ofis içindeki hassas dengeleri koruma çabası içinde kendini feda ettiğin o dönem artık geride kalıyor. Kendi değerini savunmak, gerekirse çatışmayı göze almak, belki de uzun zamandır beklediğin o profesyonel saygınlığı sana kazandıracak.

Hafta ortasındaki Güneş ile Satürn kavuşumu ise günlük iş rutinlerinde seni biraz fazla zorlayabilir. Bu süreçte, üzerine aşırı yük binmesine neden olabilir. Ancak bu durum, sağlığın ve işin arasındaki dengeyi kurmak için bazı işleri delege etmeyi veya 'hayır' demeyi öğrenmen gerektiğini hatırlatıyor. Hayır dediğinde, hem iş hayatında hedeflerine odaklanma fırsatı bulacak hem de başarını ve sağlığını artıracaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…