23 Mart - 29 Mart Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Mart - 29 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 23 Mart - 29 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında Venüs ile Chiron'un kavuşumu, tam da burcunun gökyüzünde gerçekleşiyor. Bu da aşkta 'kendini feda etme' döngüsünü kırmak için sana bir cesaret aşısı gibi gelecek.

Artık partnerlerinle arandaki sorunları çözme yolunda, haklı olmak yerine iyileşmeye odaklanman gerektiğini anlayacaksın. İlişkinde dengeyi sağlamak için çaba gösterecek ya da belki de ayrılığı seçeceksin. Bu, senin elinde olan bir seçim. Ancak unutma ki her seçimin bir sonucu vardır ve bu sonuçları kabullenmek de senin gücünde.

Tabii eğer bekarsan, geçmişte yarım kalmış bir aşk hikayesi senin kapını çalabilir. Ancak bu kez, o kapıyı açmadan önce, o yaranın gerçekten kapanıp kapanmadığını kontrol etmen gerekecek. Geçmişin hatalarını tekrarlamamak için kendine dürüst olman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Terazi burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
