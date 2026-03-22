Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında Venüs ile Chiron'un kavuşumu, tam da burcunun gökyüzünde gerçekleşiyor. Bu da aşkta 'kendini feda etme' döngüsünü kırmak için sana bir cesaret aşısı gibi gelecek.

Artık partnerlerinle arandaki sorunları çözme yolunda, haklı olmak yerine iyileşmeye odaklanman gerektiğini anlayacaksın. İlişkinde dengeyi sağlamak için çaba gösterecek ya da belki de ayrılığı seçeceksin. Bu, senin elinde olan bir seçim. Ancak unutma ki her seçimin bir sonucu vardır ve bu sonuçları kabullenmek de senin gücünde.

Tabii eğer bekarsan, geçmişte yarım kalmış bir aşk hikayesi senin kapını çalabilir. Ancak bu kez, o kapıyı açmadan önce, o yaranın gerçekten kapanıp kapanmadığını kontrol etmen gerekecek. Geçmişin hatalarını tekrarlamamak için kendine dürüst olman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…