Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Mart - 29 Mart Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta iş hayatında yeni ve belirleyici bir döneme giriyoruz. Kendi haklarını koruma ve kendi değerini savunma konusunda belki de hayatının en önemli dönemeçlerinden birini yaşıyorsun. Ofis içindeki hassas dengeleri koruma çabası içinde kendini feda ettiğin o dönem artık geride kalıyor. Kendi değerini savunmak, gerekirse çatışmayı göze almak, belki de uzun zamandır beklediğin o profesyonel saygınlığı sana kazandıracak.

Hafta ortasındaki Güneş ile Satürn kavuşumu ise günlük iş rutinlerinde seni biraz fazla zorlayabilir. Bu süreçte, üzerine aşırı yük binmesine neden olabilir. Ancak bu durum, sağlığın ve işin arasındaki dengeyi kurmak için bazı işleri delege etmeyi veya 'hayır' demeyi öğrenmen gerektiğini hatırlatıyor. Hayır dediğinde, hem iş hayatında hedeflerine odaklanma fırsatı bulacak hem de başarını ve sağlığını artıracaksın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron kavuşumu, doğrudan burcunda gerçekleşiyor. Bu da aşkta 'kendini feda etme' döngüsünü kırmak için seni cesaretlendiriyor. Partnerlerinle arandaki sorunları çözme yolunda artık haklı olmak yerine iyileşmek için çaba sarf edeceksin. İlişkinde dengeyi kuracak ya da ayrılığı seçeceksin. Tabii eğer bekarsan, geçmişte yarım kalmış bir aşk hikayesinin kahramanı kapını çalabilir. Ancak bu kez içeri almadan önce o yaranın gerçekten kapanıp kapanmadığını kontrol etmen gerekecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Reklam

