Sevgili Terazi, bu hafta iş hayatında yeni ve belirleyici bir döneme giriyoruz. Kendi haklarını koruma ve kendi değerini savunma konusunda belki de hayatının en önemli dönemeçlerinden birini yaşıyorsun. Ofis içindeki hassas dengeleri koruma çabası içinde kendini feda ettiğin o dönem artık geride kalıyor. Kendi değerini savunmak, gerekirse çatışmayı göze almak, belki de uzun zamandır beklediğin o profesyonel saygınlığı sana kazandıracak.

Hafta ortasındaki Güneş ile Satürn kavuşumu ise günlük iş rutinlerinde seni biraz fazla zorlayabilir. Bu süreçte, üzerine aşırı yük binmesine neden olabilir. Ancak bu durum, sağlığın ve işin arasındaki dengeyi kurmak için bazı işleri delege etmeyi veya 'hayır' demeyi öğrenmen gerektiğini hatırlatıyor. Hayır dediğinde, hem iş hayatında hedeflerine odaklanma fırsatı bulacak hem de başarını ve sağlığını artıracaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron kavuşumu, doğrudan burcunda gerçekleşiyor. Bu da aşkta 'kendini feda etme' döngüsünü kırmak için seni cesaretlendiriyor. Partnerlerinle arandaki sorunları çözme yolunda artık haklı olmak yerine iyileşmek için çaba sarf edeceksin. İlişkinde dengeyi kuracak ya da ayrılığı seçeceksin. Tabii eğer bekarsan, geçmişte yarım kalmış bir aşk hikayesinin kahramanı kapını çalabilir. Ancak bu kez içeri almadan önce o yaranın gerçekten kapanıp kapanmadığını kontrol etmen gerekecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…