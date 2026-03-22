Sevgili Terazi, bu hafta Güneş ile Plüton altmışlığı, seninle olacak! Bu da adeta bir süper kahraman gibi bedensel bir güç ve dayanıklılık aşılayacak sana. Bu enerjiyi hissettiğinde ise resmen kendini güçlü hissedeceksin.

Diyetine dikkat etmen ve özellikle metabolizma hızını dengelemek için fermente gıdalara yönelmen gerekiyor. Bu, enerjini stabilize etmek için kilit bir rol oynayacak. Fermente gıdalar, bağırsak floranı koruyacak ve enerjini yükseltecek.

Rutinlerini birer görev gibi değil, birer şifa ritüeli gibi görmeye başladığında ise cildindeki parlamanın ve gözlerindeki canlılığın arttığını fark edeceksin. Bu, sadece dış görünüşünle de ilgili değil üstelik! İç huzurunu ve genel sağlık durumunu da olumlu yönde etkileyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…