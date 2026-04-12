Sevgili Terazi, bu hafta hayatındaki tüm dağınıklığı toplama ve günlük rutinlerini bir düzene oturtma vakti. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki puslu enerjiyle başlıyorsun, iş ortamında kime güveneceğin konusunda temkinli olmalısın. Salıdan itibaren Koç yoğunluğu, seni alışkanlıklarında ve hayat kalitende büyük bir revizyon yapmaya itiyor. Artık idare etmekle yetinmiyor, en iyisini inşa etmek için kollarını sıvıyorsun.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, sana yepyeni bir çalışma ritmi ve bedensel bir uyanış vadediyor. Kendi hayatının disiplinini kurarken, ne kadar iradeli olduğunu bir kez daha fark edeceksin. Venüs ve Jüpiter’in şanslı etkileşimi, hayatın her alanında sana kapılar açacak olan o şanslı karşılaşmaları getirecek. Kendi hayatının mimarı olduğunda, her şeyin nasıl da büyük bir uyumla ilerlediğine şahit olacaksın. Unutma ki strateji ve plan bu hafta senin en büyük sermayen.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde samimiyet ve dürüstlük en büyük önceliğin olacak. Bekar bir Terazi burcuysan, hayatın koşturmacası içinde sana güven veren o sakin kişiyle karşılaşabilirsin. Tabii ilişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle birlikte hayatı yeniden organize etmek ve ortak bir gelecek için sağlam adımlar atmak aradaki bağı perçinleyecek. Aşkı günlük hayatın gerçekleri içinde büyütmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…