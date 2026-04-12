13 Nisan - 19 Nisan Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

13 - 19 Nisan 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.04.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Nisan - 19 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 13 Nisan - 19 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta aşkı günlük hayatın gerçekleri, dürüstlük ve samimiyet ekseninde büyütüyorsun. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki puslu enerjiyle başlıyorsun, bu da yeni tanıştığın kişilere karşı temkinli olmanı gerektirebilir. Bekar bir Terazi burcuysan, hayatın koşturmacası içinde sana sakinliği ve dürüstlüğüyle güven veren dürüst ruh ile karşılaşabilirsin.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte hayatı yeniden organize etmek ve ortak bir gelecek için sağlam adımlar atmak aradaki bağı perçinleyecek. Birbirinizin hayatını nasıl kolaylaştırdığınızı görmek, bu hafta tutkudan çok daha değerli hissettirecek. Cuma günkü Yeni Ay ise aşkta düzen ve huzur dönemini başlatıyor. Yani sonunda taşlar yerine oturuyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

