Sevgili Terazi, bu hafta aşkı günlük hayatın gerçekleri, dürüstlük ve samimiyet ekseninde büyütüyorsun. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki puslu enerjiyle başlıyorsun, bu da yeni tanıştığın kişilere karşı temkinli olmanı gerektirebilir. Bekar bir Terazi burcuysan, hayatın koşturmacası içinde sana sakinliği ve dürüstlüğüyle güven veren dürüst ruh ile karşılaşabilirsin.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte hayatı yeniden organize etmek ve ortak bir gelecek için sağlam adımlar atmak aradaki bağı perçinleyecek. Birbirinizin hayatını nasıl kolaylaştırdığınızı görmek, bu hafta tutkudan çok daha değerli hissettirecek. Cuma günkü Yeni Ay ise aşkta düzen ve huzur dönemini başlatıyor. Yani sonunda taşlar yerine oturuyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…