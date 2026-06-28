Sevgili Oğlak, bu hafta başı Ay ile Plüton kavuşumu hücre yenilenmesi, bağırsak florası ve boşaltım sistemi üzerinde derin bir detoks ihtiyacı yaratarak bedensel arınmanı destekliyor. Toksin atan diyetler uygulayarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir fonksiyonel tıp uzmanı randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Uranüs kavuşumu ise boyun tutulmaları, ani kas spazmları ve sinirsel sıkışmalara karşı dikkatli olman gerektiğini gösteriyor. Ağır kaldırmaktan kaçınıp kas gevşetici masajlara yöneleceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…