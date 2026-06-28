Sevgili Oğlak, bu haftaya Merkür retrosunun getirdiği nostaljik ama kafa karıştırıcı etkiyle başlayarak duygusal hayatında iletişim kazalarından kaçınmaya odaklanıyorsun. Geçmişin gölgelerinin bugünü sabote etmesine izin vermemek ve net konuşmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Temize çekme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızda 'sen bunu demiştin' diyerek başlayan o gereksiz nostaljik kavgaları anında susturup, sadece anı yaşamayı seçerek aranızdaki huzuru koruyorsun. Bekarsan, aklını karıştırmak için tam da bu dönemde ortaya çıkan o yarım kalmış hikayeleri bütünüyle görmezden geliyorsun. Ne istediğini bilmeyen insanların senin o disiplinli ruhunu yormasına izin vermediğin bu süreç, seni olası kalp kırıklıklarından koruyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…