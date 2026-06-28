Sevgili Oğlak, bu haftaya senin burcundaki Dolunay'ın getirdiği o büyük tamamlanma ve taçlanma enerjisiyle başlayarak hayat mücadelende zirveye çıkıyorsun. İster yeni bir işe kabul edil, ister kendi markanı kur, istersen fiziksel imajını bütünüyle değiştir; aldığın somut sonuçlar gücünü herkese kanıtlıyor. Sergilediğin bu inatçı ve başarılı duruş, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak beklediğin rahatlamayı yaratıyor.

Hafta ortasında ise Jüpiter'in Aslan burcundaki seyri sana sadece kendi emeğinle değil, dışarıdan gelen devasa desteklerle de büyüme şansı sunuyor. Beklediğin bir banka kredisi onaylanıyor, ailenin finansal desteğini alıyor veya eşinin gelirlerindeki artışla ev ekonomini bütünüyle ferahlatıyorsun. Krizleri ustaca berekete çevirdiğin bu süreç mi? İşte bu da sana geleceğini çok daha konforlu inşa etmeni destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…