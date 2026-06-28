Sevgili Oğlak, bu hafta başı senin burcunda gerçekleşen Dolunay, kişisel hedeflerinde, dış görünüşünde ve yaşam vizyonunda uzun süredir ektiğin tohumların hasadını almanı fısıldıyor. Kendini yeniden inşa ettiğin bu sürecin sonunda, elde ettiğin görünür başarılarla adımlarını bütünüyle güvence altına alıyorsun. Disiplinli çabalarının meyvesini yemek, sana toplum önünde sarsılmaz bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, eşinden aldığın maddi destekler, miraslar, krediler ve kriz yönetimi alanında sana bütünüyle cömert ve genişletici bir destek sunuyor. Tıkanmış finansal süreçleri çözerek bolluk ve bereket döngüsünü hayatına çekiyorsun. Başkalarından gelen bu güçlü destek, maddi krizlerini aşmanı sağlayarak sana derin bir nefes aldırıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru başlayan Merkür retrosu iletişim ve ilişki dinamiklerinde geçmişi bütünüyle yeniden önüne getirerek zihnini sınıyor. İlişkin varsa, yıllar önce kapanmış sandığın eski bir meselenin tekrar alevlenmesiyle geçmişle yüzleşmek zorunda kalıyor ve bu kez konuyu kesin olarak kapatıyorsun. Bekarsan, eski sevgililerinden veya flörtlerinden gelen 'özledim' mesajlarına kanmayıp geçmişin o toksik düzenine bütünüyle kapılarını kapatarak kendi huzurunu korumayı seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…