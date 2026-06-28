article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta başı senin burcunda gerçekleşen Dolunay, kişisel hedeflerinde, dış görünüşünde ve yaşam vizyonunda uzun süredir ektiğin tohumların hasadını almanı fısıldıyor. Kendini yeniden inşa ettiğin bu sürecin sonunda, elde ettiğin görünür başarılarla adımlarını bütünüyle güvence altına alıyorsun. Disiplinli çabalarının meyvesini yemek, sana toplum önünde sarsılmaz bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, eşinden aldığın maddi destekler, miraslar, krediler ve kriz yönetimi alanında sana bütünüyle cömert ve genişletici bir destek sunuyor. Tıkanmış finansal süreçleri çözerek bolluk ve bereket döngüsünü hayatına çekiyorsun. Başkalarından gelen bu güçlü destek, maddi krizlerini aşmanı sağlayarak sana derin bir nefes aldırıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru başlayan Merkür retrosu iletişim ve ilişki dinamiklerinde geçmişi bütünüyle yeniden önüne getirerek zihnini sınıyor. İlişkin varsa, yıllar önce kapanmış sandığın eski bir meselenin tekrar alevlenmesiyle geçmişle yüzleşmek zorunda kalıyor ve bu kez konuyu kesin olarak kapatıyorsun. Bekarsan, eski sevgililerinden veya flörtlerinden gelen 'özledim' mesajlarına kanmayıp geçmişin o toksik düzenine bütünüyle kapılarını kapatarak kendi huzurunu korumayı seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın