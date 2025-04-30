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1 Mayıs Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
1 Mayıs 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Mayıs Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Zira iş yerinde beklenmedik değişikliklerin rüzgarları esebilir. İşinle ilgili hizmet verdiğin sektörlerde bazı krizlerle karşı karşıya kalabilirsin. Bu durumlarla başa çıkmak ve krizleri yönetmek zorunda olabilirsin.

Astrolojik etkiler de bugün senin için biraz karmaşık. Venüs ile Plüton arasındaki kare açı, işlerin içine biraz tuz biber ekebilir. Üstelik eski bir tartışma konusu da yeniden gündeme gelebilir. Bu süreci dikkatli ve özenli yönetmen gerekiyor, aksi takdirde iş yerinde görev değişiklikleri de gündeme gelebilir. Bugün kaybetmek istemiyorsan, risk alma! 

Aşk hayatında da Venüs ve Plüton etkisinden söz edeceğiz! İçindeki duygusal blokajları fark etme zamanı geldi. Hiç düşündün mü, belki de aşk konusunda detaylara takılmak adeta kendini sabote etmeye dönüşüyor olabilir? Aşka dair analiz yapıyor olabilir misin? Tam da bu noktada kendini aşka bırakmıyor, duygularını bloke ediyor olman ilişkide kopukluk yaratıyor olabilir. Kendini bu durumdan çıkarmak için akışına bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Bırak aşk sana olduğu gibi gelsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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