12 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için son derece önemli bir gün. Zira Akrep burcundaki Dolunay, hayatının en önemli alanlarından biri olan kariyerini doğrudan etkileyen bir dönüşümü tetikliyor. Bu dönüşüm, sana yeni bir yol çiziyor, yeni bir kapı açıyor ve belki de hayatında hiç düşünmediğin bir yönü işaret ediyor.

İşte bu noktada artık statünü değiştirme, daha önce belki de korkup kaçtığın veya üzerine gitmekten çekindiğin sorumluluklarla yüzleşme zamanı geldi çattı. Bu süreçte güçlü bir motivasyon ile değişimi hedeflerken sabit kalmayı seçen üstlerinle yaşanacak bir yüzleşme, kariyerinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Uzun lafın kısası şans seninle iken kendini göstermekten ve fikirlerini savunmaktan korkma! Böylece henüz haftanın en başında, güç senin elinde olacak.

Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkisi biraz daha farklı olacak. İlişkilerde gerçek niyetler, saklanan duygular, belki de uzun zamandır görmezden geldiğin gerçekler birer birer ortaya çıkacak. Partnerinle aranda kurduğun bağın ne kadar sağlam olduğu da bu dönemde ortaya çıkacak. Karşılıklı açık olmak, ilişkinin geleceğini belirleyecek en önemli faktör olacak. Hadi Akrep burcundaki Dolunay'dan güç alarak tutkularının peşinden koş! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…