11 Mayıs Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün eğitim hayatına dair bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsin. Belki de zaten içinde sürekli bir yerlerde büyüyen bir şüphe vardır. İşte tam da burası, yeteneklerine uygun doğru yolda yürüdüğüne emin olman gereken nokta. Şüphelerin doğru mu, yoksa yanlış mı anlayabilmek için ise kendine karşı dürüst olmalısın.

Bu aralar, net ve yapıcı bir farkındalığa ihtiyacın olduğu kesin! Belki de bugün yeni bir çalışma konusu keşfedecek ya da eğitim hayatını farklı bir perspektiften göreceksin. Her ne olursa olsun, bugün öğrenmeye dair yeniden bir heves duymanı sağlayacak bir gelişme yaşanabilir. Kendine olan güvenin, yeteneklerine olan inancın ise seni motive edecek en önemli faktör olacak. Değişmeye, gerekirse sıfırdan başlamaya ve yeni bir yol çizmeye açık ol, çünkü önünde sadece başarıdan duvarlar var.

Aşk hayatında ise, derinlik arzulayabilirsin. Yüzeyde kalmak, sığ ilişkiler seni tatmin etmeyebilir. Ancak aynı zamanda derinlere dalmaktan, kendini tamamen açmaktan da biraz çekinebilirsin. Şimdiden söyleyelim aslında basit bir konuşma ya da bir diyalog, içindeki tereddütleri hafifletebilir. Samimiyetin ve içtenliğin, suskunluktan veya içine kapanmaktan daha etkili olduğunu görebilirsin. Belki de bugün aşkta kendini daha rahat ifade etmenin, duygularını daha açık bir şekilde paylaşmanın rahatlığını yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…