10 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte ev ve aile konularına olan ilginin arttığını hissedebilirsin. Bu dönemde, ev düzenine daha fazla önem verebilir, gayrimenkul işlerine yoğunlaşabilir veya ailenle birlikte finansal planlar yapabilirsin.

Tam da bu noktada artık daha somut ve net kararlar alarak kendine güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturma arzusu içinde olabilirsin. Aynı zamanda senin elindeki ya da ailenin yönettiği parayı artırmak için güçlü adımlar atmayı planlayabilirsin. Bize soracak olursan, dikkatli ol ve fazla risk almadan ilerle ki huzurunu bozma!

Aşk hayatında ise Merkür'ün Boğa burcuna geçişi, ilişkilerinde daha soğuk bir duruş sergilemene neden olabilir. Duygularını açıkça ifade etmekten de çekinmeyeceğin bu dönemde, bunu ölçülü bir şekilde yapmayı başarabilirsin. Hatta duygularını ve düşüncelerini ölçülü bir şekilde ifade etmek, romantik ilişkinde sınırlarını da belirlemene yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...