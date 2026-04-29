Sevgili İkizler, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle zihnindeki bir fikir sana olduğundan çok daha uygulanabilir ve kusursuz görünebilir. Bahsi geçen algı seni hızla genişlemeye ve işlerini büyütmeye itse de sürecin henüz tamamlanmadığını zihninden çıkarmamalısın. Altyapısı eksik girişimler ileride yeniden yapılandırma gerektirebileceği için, bugün hızlıca büyümek yerine mevcut yapıyı güçlendirmeye odaklanmalısın.

İş hayatında aceleci davranmak yerine, kurduğun sistemin sağlamlığını denetlemek profesyonel olgunluğunu gösterecektir. Genişleme kararını bir süre daha bekletmek ve tüm detayları rasyonel bir süzgeçten geçirmek uzun vadede kazandıracaktır. Erken atılan adımların yaratacağı revizyon yükünden kurtulmak adına temkinli ilerlemek en büyük stratejin olmalı. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Peki ya aşk? Karşına çıkan bir etkileşimi hızla büyütme ve derinleştirme eğilimi taşıyorsun ancak büyümenin yönü henüz tam olarak netleşmiş değil. İlişkisi olan bir İkizler isen, partnerinle kuracağın samimi diyaloglar aradaki bağı bir anda hızlandırabilir; fakat bu temponun kalıcı olup olmadığını iyi tartmalısın. Bekarsan, zekasıyla seni büyüleyen birine karşı duyduğun ilgiyi zihninde olduğundan daha kesin bir aşka dönüştürme riskin var; sakin kalmak bugün senin için çok önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...