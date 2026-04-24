Sevgili İkizler, bugün finansal paylaşımlar ve ortaklı işler konusunda baskı altında hissedebileceğin bir süreçten geçiyorsun. Güneş ve Plüton arasındaki sert açı harcamaların, borçların veya başkalarından gelen kaynakların yönetiminde kontrollü olmanı gerektiriyor. Parasal riskleri minimize etmek adına bugün fevri kararlardan kaçınmalı ve her türlü sözleşmeyi titizlikle inceleyerek ilerlemelisin.

Tam da bu süreçte, özellikle de iş amaçlı paylaşılan kaynaklar üzerindeki denetimini artırmak isteyebilirsin. Ancak böyle bir durumda, çevrendeki insanların direnciyle karşılaşabilirsin. Görünen o ki artık kendi ekonomik bağımsızlığını korumak adına yeni stratejiler geliştirmen gerekiyor. Yine de tüm bu finansal krizleri soğukkanlılıkla yönettiğinde profesyonel alanda çok daha sağlam bir zemin inşa edebileceksin.

Gelelim aşka! Duygusal dünyanda yüzeyde kalan hiçbir şey seni tatmin etmezken derin ve karmaşık hislerin içine çekilebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağın derinliğini sorgulayabilir ve daha fazla dürüstlük talep edebilirsin. Tabii bekar bir İkizler burcu isen yüzeysel flörtlerden uzaklaşarak ruhunu gerçekten besleyecek ve seni zihinsel olarak zorlayacak o özel kişinin arayışına girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...