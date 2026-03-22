Sevgili İkizler, kariyerinde adeta bir fırtına kopuyor bu hafta. Ve bu fırtına, her an, her saniye sürprizlere gebe. Belki bir telefon çağrısı, belki bir toplantıda ağzından dökülen birkaç kelime, belki de beklenmedik bir fırsat... Tüm bunlar, kariyerinde yeni bir sayfa açmana, belki de hep hayalini kurduğun bir pozisyona doğru yol almana neden olabilir.

Tabii ki, bu yükselişin beraberinde getireceği zorlukları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ciddi bir disiplin, odaklanma ve bazı eski alışkanlıklarını terk etme gerekliliği, bu yeni dönemin vazgeçilmez unsurları olacak.

Haftanın ilk günlerinde meydana gelen Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ise kariyerindeki bu yeni döneme yön verecek enerjiyi yaratacak. Bu hafta, önüne düşen bir sözleşme veya teklif, geleceğini okuma becerini test edecek. Risk alırken, geleceğini şekillendirecek bu adımları atarken, bu enerjiyi kullanmanda fayda var. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…